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Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
Afyonkarahisarın Dinar ilçesinde 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Halit Üresin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Üresin’in cenazesi, ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.
AFYONKARAHİSAR 29.01.2023, 14:34
Afyonkarahisarın Dinar ilçesinde 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Halit Üresin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Üresin’in cenazesi, ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.
Dinarlı Kıbrıs Gazisi Halit Üresin 70 yaşında tedavi gördüğü Isparta’daki özel bir hastanede vefat etti. Merhum Gazi Halit Üresin, bugün ikindi namazına müteakip Dinar Merkez Pınarbaşı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.