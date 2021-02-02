Kıbrıs gazisi Cengiz Kartal, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Kıbrıs gazisi olan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Dinar Gaziler Dernek Başkanı Cengiz Kartal düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Cengiz Kartal, geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu. Kartal’ın ölümünü sevenleri üzüntüyle karşıladı. Gazi Kartal için Dinar Ulu Camii’nde askeri tören düzenlendi, sonrasında kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, gazi Cengiz Kartal Ulu’nun kaybından dolayı çok üzgün olduklarını ifade ederek ailesine sabırlar diledi.

Cenaze törenine; Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya yanı sıra, Belediye Başkanı Nihat Sarı, Dinar İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Dinar Temsilcisi Hasan Ceylan, ilçedeki siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.