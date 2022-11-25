Kıbrıs Gazisi Çatalpınar son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar’da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İsmail Çatalpınar(69),düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar’da pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede fenalaşan Kıbrıs Gazisi İsmail Çatalpınar(69), Çarşamba günü hayatını kaybetti. Çatalpınar için dün memleketi Sandıklı İlçesine bağlı Ballık Köyünde askeri tören düzenlendi. Törene Kaymakam Mehmet Sülün, Sehit ve Gaziler Derneği İlçe Temsilcisi Yusuf Akin, askeri erkan ve köy sakinleri katıldı. Kıbrıs Gazisi İsmail Çatalpınar, Ballık Köyünde dün öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.