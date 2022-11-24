Son Dakika
Atomexpo çerçevesinde BRICS Gençlik Enerji Ajansı ve partner ülkeler, ’Küresel Partnerler Ağı’nı başlatıyor
Kıbrıs gazisi 81 yaşında vefat etti
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi İsmail Çatalpınar cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
AFYONKARAHİSAR 24.11.2022, 11:32
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi İsmail Çatalpınar cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyünde yaşayan Çatalpınar yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı 81 yaşında vefat etti. Çatalpınar, bugün köyünde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyelerinin de katılacağı cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.