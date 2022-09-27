Kentteki OSB’lerin durumu masaya yatırıldı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında kentteki Organize Sanayi Bölgeleri temsilcilerinin katılımı ile bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya bir çok ilçenin kaymakamı da katıldı. Toplantıda OSB’lerin genel durumu değerlendirilirken, OSB’lerin üretim kapasitesi ve AR-GE çalışmaları üzerine, çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.