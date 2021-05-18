Kendisine otobüs çarpan yaralı ambulansı kaldırıma oturarak bekledi

Afyonkarahisar’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya otobüsün çarpması sonucu yaralandı. Kazada yaralanan şahıs polisi aradıktan sonra kaldırıma oturarak ambulansın gelmesini bekledi.

Olay, Marulcu mahallesi Milli Egemenlik caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Milli Egemenlik caddesi üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Kadir K., (48) Kurtuluş caddesinden Zafer Meydanı’na giden bir otobüsün çarpması sonucu yaralandı. Polis ekiplerini ve 112 Acil ekiplerini arayan Kadir K., kaldırıma oturarak ekiplerin gelmesini bekledi. Bir süre sonra gelen polis ekiplerine olayı anlatan Kadir K., kendisine çarpan aracın 03 AAL 103 plakalı otobüs olduğunu belirterek şoföründen şikayetçi olduğunu söyledi. İhbardan bir kaç dakika sonra olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kadir K., ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, otomobilin şoförünün A.Ç., isimli şahıs olduğu öğrenildi.