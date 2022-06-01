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Kazada kolu kopan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kolu kopan ve hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR 01.06.2022, 15:29
Kazada kolu kopan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kolu kopan ve hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza Afyonkarahisar-Şuhut karayolu Atlıhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Yavuz idaresindeki 07 GOH 90 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Mustafa Yavuz’un kolu koptu. Yoldan tesadüfen geçen doktor bir çiftin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı kamyon sürücüsü Mustafa Yavuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin incilimi başlattı.

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