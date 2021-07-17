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Kazada hurdaya dönen Tofaş marka otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak tarım arazine devrilen Tofaş marka otomobilde 2 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR 17.07.2021, 11:06
Kazada hurdaya dönen Tofaş marka otomobilde 2 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak tarım arazine devrilen Tofaş marka otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kaza Bolvadin-Çay karayolu 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Y., idaresindeki 10 VS 096 Tofaş marka otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Ters dönerek durabilen araçta sürücü ile E.A., isimli şahıs yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın ardından ters dönen araç çevredekilerin yardımı ile düzeltildi.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı.
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