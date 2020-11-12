Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Çelik (51), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bugün sabah 07.30 saatlerinde Şuhut ilçesinden Karaadilli Beldesi istikametine doğru giden Mehmet Çelik yönetimindeki 03 AAT 931 plakalı otomobilin virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak ağaca çarparak durdu. Kazada Mehmet Çelik sıkıştığı otomobil içerisinden AFAD ekibi tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan Çelik, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesine ambulans helikopter ile sevk edildi. Ağır yaralı Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.