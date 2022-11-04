Kaza yapan alkollü sürücünün kan testinin değiştirildiği iddiası

Afyonkarahisar’da bir iş adamının karıştığı alkollü trafik kazası sonrası götürüldüğü Devlet Hastanesinde verdiği kan testinin değiştirildiği iddiasıyla 1’i doktor 7 kişinin yargılanmasına başlandı.

Olay, 20 Haziran 2021 tarihinde akşam saatlerinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, olay yaşanan bir trafik kazası sonrası trafik polislerinin ölçüm cihazında sanık Bekir B.’nin alkollü çıkmasını kabul etmeyip kan testi istemesiyle başladı. İddiaya göre Bekir B.’nin verdiği kanda alkol bulunmaması için 1’i doktor, 2’si hastane çalışanı kişiler, iş adamlarının da devreye girmesiyle alkollü kanı temiz bir kan ile değişmesi sağlandı. Acil Serviste çalışan sekreterin durumu o akşam nöbetçi olan doktora bildirip tutanak tutmaları sonucu soruşturma başlatıldı. İhbar üzerine savcılığın harekete geçmesi üzerine şüpheliler ile ilgili Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

“Polisler ikinci bir kan testi için beni evden aldılar”

Davanın görülen duruşmasında ise 3’ü iş adamı olmak üzere toplam 7 sanık “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme ve Değiştirme, Resmi Belgede Sahtecilik” suç isnadıyla yargılanmalarına devam edildi. Altı sanığın ve dört tanığın ifadelerinin alındığı ilk duruşmaya sanıklardan biri babasının rahatsızlığı gerekçesiyle katılamadı.

Sanık Bekir B., duruşmada verdiği ifadede üzerine atılı suçlamayı reddederek, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben böyle bir şey yapmadım. Alkollü değildim. Ama cihazda alkollüymüşüm gibi gözüktü. Ben de test yaptırmak için hastaneye sevk edilmeyi istedim. Hastanedeki işlemler akşam 23.00 sıralarında bitti. Ama sabah saat 3.00’de polisler ikinci bir kan testi için beni evden aldılar. Her iki testte de alkolsüz çıktı” dedi.

“Suçunu üstlenip üstlenmediğini sordu”

Mahkeme Başkanı, Bekir B’ye ikinci tüp kanın sanıklardan Metin B. tarafından verilip sanık Fatih Ş.’nin konuyla ilgili pek çok kişi ile telefon görüşmesi yaptığı iddiasını sordu. Bu iddiayı da reddeden Bekir B.’ye mahkeme başkanı, Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen taksirli trafik kazası davasında Halil İbrahim Ş. adlı kişinin suçunu üstlenip üstlenmediğini sordu. Bekir B. soruyu, kazada araç sürücüsünün kendisi olduğu ve davanın devam ettiği şeklinde cevaplandırdı. Bekir B., trafik polis ekibinin alkol kontrolü yaptığı akşam araçta sanıklardan Fatih Ş. ile Orhan O. adlı iki şahsın olduğunu dile getirdi. Sanık Bekir B. hastaneye geldiğinde çok sayıda kişiyle görüşme yaptığını da kabul etmedi.

“Mahkeme başkanından sanığa ‘başhekimi neden o akşam aradın? sorusu”

Sanık iş adamı Fatih Ş. verdiği ifadede, olay sırasında sanık Bekir B. ile birlikte olduğunu, daha sonra ne durumda olduğunu merak ettiği için birkaç kez aradığını dile getirdi. Sanıklardan Ömer A.’yı akşam bir araya gelmeyi planladıkları için telefonla aradığını söyleyen Fatih Ş., sanık Mustafa A.’yı ise ailevi problemindeki sorunu öğrenme maksadıyla aradığını açıkladı.

Mahkeme başkanı sanık Fatih Ş.’ye neden aynı akşam Hastane Başhekimini aradığını sordu. Babasının rahatsızlığıyla ilgili başhekimle görüştüğünü söyleyen Fatih Ş. olayda herhangi bir dahlinin olmadığını, yönlendirme yapmadığını sözlerine ekledi.

İddianın odağındaki doktor istifa edip özele geçti!

Hastanenin Covid-19 bölümünde görev yapmasına rağmen söz konusu olayda sanık Bekir B. ile bizzat ilgilenerek ilk verdiği kan tüpünü personel aracılığıyla istediği öne sürülen Dr. Mert B. ise suçlamayı kabul etmedi. Dr. Mert B.’nin kamu görevinden istifa ederek iş güvenliği alanında özel bir klinikte çalışmaya başladığı öğrenildi. Babasının rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmayan sanık Mustafa A.’yı ikinci kan testi için barkod almaya yönlendirdiği iddiasını da reddeden Dr. Mert B., “Mustafa A.’yı Acil Servisin önünde gördüm. Hastane çalışanı Mustafa A., sigara içerken yanıma gelmişti. Metin B.,Covid-19 şüphesi olduğunu, iş adamı olarak sürüntü vermek istemediğini söyledi. Bende yardımcı olmak için Covid-19 bölümüne geçerken kanı aldırdım. Metin B., için herhangi bir görüşmem olmadı.” diye konuştu.

Mahkeme Başkanı sanık Dr. Mert B.’ye kırmızı alandaki kamera görüntüleri ve dosya kaydı doğrultusunda sanık Metin B. ile kan tüpleriyle çıkışının görülmesini sorarak Dr. Mert B.’nin her kan verecek hasta ile bizzat ilgilenip ilgilenmediğini sordu.

“Görüştüğüm kişinin doktor mu, sağlık çalışanı mı olduğu konusunda bilgi sahibi değilim”

Alkolsüz ikinci kanı verdiği iddia edilen sanık Metin B., duruşmada verdiği ifadede olay akşamı ateşlendiği için Acil Servise başvurduğunu, sanıklardan Ömer A., ile tanıştığını ifade etti. İnşaat işi yaptığını ve yoğun işleri nedeniyle Covid-19’dan şüphelenmesine rağmen sürüntü vermek istemediğini belirten Metin B.’ye mahkeme başkanı, “60 yaşındasınız. Şimdiye kadar ateş ve öksürük bulgularında kan verdiniz mi?” sorunu sordu. Sanık Metin B., ise kan tetkikinin devamlı istendiğini, görüştüğü kişinin doktor mu, sağlık çalışanı mı olduğu konusunda bilgi sahibi olmadığını dile getirdi.

“Emekliliğime çok az kalmıştı, olayı doğru anlatamadım”

Emekli olduğunu belirten temizlik görevlisi sanık M.Y, olay günü görev alanında iki kişinin izinli olması nedeniyle şeflerin farklı birimlerden görevlendirme yaptıklarını, akşam saat 21.30’a kadar sorunsuz bir nöbet geçirdiğini belirtti. Acil Servise yatış için alandan ayrıldığını belirten M.Y, “Dr. Mert B. hoca tarafından alkol testine gönderilecek kanlar alınmış. Başka bir şey bilmiyorum. Gerek Metin B. gerekse Mustafa A. ile samimiyetim ve telefon görüşmem yoktur. İş yoğunluğu ve personel eksikliği nedeniyle herkes birbirine yardımcı olmaya çalışır. Biz temizlik çalışanlarının üstleri doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarıdır. Onlar ne derse biz sorgulamadan yaparız. Mustafa A. o akşam kan tüplerinin yanına gelerek ‘Mert B. hoca etonol kanları istiyor’ dedi. Kanları alıp gitti. Art niyet olacağını bilemezdim. Ben yarı yola geldiğimde Mustafa A. hızlıca yanıma gelip ‘Yanlışlık olmuş Mert B. hoca etonol kanları istememiş’ diyerek bana verdi bende kan tüplerini laboratuvara teslim ettim. Bilmediğim bir numaradan evde iken Mustafa A. tarafından arandım. Mustafa A., ‘Mert B. hocanın istediği etonol kanlar sıfır çıktı. Hastane polisi ifadeye çağırdı.’ dedi. Bende olay beni ilgilendirmez, bana bir şey sorulursa olayı olduğu gibi anlatırım dedim. Mustafa A.’nın beni Fatih Ş.’nin telefonundan aradığını ve olayın vahametini kolluk kuvvetlerinden öğrendim. Emekliliğime çok az kalmıştı. Sıkıntı yaşanmasın diye olayı doğru anlatamadım. Şu anki beyanlarım geçerlidir” şeklinde konuştu.

Temizlik görevlisi tanık H.A olay akşamı acil servisin yoğun olduğunu etonol kanları sanık M.Y’nin götürdüğünü söyledi. Sağlık memuru sanık V.U, Dr. M.B’nin isteği üzerine kan aldığı şahsı sanıkların arasında hatırlayamadığını belirtti.

Avukat savunmalarının alınmasıyla tamamlanan duruşma ileri bir tarihte görülecek.