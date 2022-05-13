Kayseri’ye tayini çıkan Vali Gökmen Çiçek, İGM üyelerine veda etti

Yayınlanan valiler kararnamesi ile Kayseri Valiliğine atanan Vali Gökmen Çiçek, İl Genel Meclis (İGM) üyelerini mecliste ziyaret ederek veda etti. Vali çiçek Veda konuşmasında, “Ben bir Afyonkarahisar aşığıyım. Gerçekten Afyonkarahisar’ı çok seviyorum” dedi.

Kayseri’ye tayini çıkan Vali Çiçek, veda ziyaretlerine başladı. Vali Çiçek ilk olarak beraber çalıştığı İGM üyeleri ile mecliste bir araya geldi. Duygu yüklü anların yaşandığı ziyarette ilik konuşmayı İGM Başkanı Burhanettin Çoban yaptı.

Vali Çiçek’in hizmetlerini devam ettireceklerini aktaran Çoban, “Önceleri valimiz olarak meclisimize geliyordu şimdi vedalaşmaya geldi. Afyonkarahisar kaybetti Kayseri kazandı. Tabii ki Kayseri’de bizim gururumuz bir şehir. Tüm meclis üyelerimizin ortak düşüncesi keşke devam etseydi şeklinde. Bu düşünce adaletli ve hakkaniyetli yönetiminin göstergesi. Bununla gurur duyuyoruz. Sayın valimiz tüm çehrelere eşit düzeyde yaklaşarak bir liman olmuştur. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Şunun da sözünü verelim. Sizin başarılı çalışmalarınızı arkadaşlarımız devam ettirecektir. Hizmetleriniz daim olacaktır. Bu hizmetlerin kaynağının siz olduğunuz unutulmayacaktır. Kayseri’de ve sonrasındaki görevlerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Afyonkarahisar bize memleket oldu”

İGM üyelerini çok sevdiğini ve onlarında kendisini sevdiğini belirten Vali Çiçek ise “Buraya geldiğimde burası çok özel ve bu meslek kutsal demiştim. Babam İGM üyeleri seni sevmezse senden bir şey olmaz demişti. İGM üyelerini gerçekten sevdim. Sanırım onlarda beni sevdi” dedi. Burası şehrin kalbi. Gittiğimiz her ilçede önce İGM üyesi karşıladı. Bizleri halka onlar sevdirdi. Defalarca gördüm. Eğer bu gün bu şehirde bir şey yapabildiysek sizlerin hakkını teslim etmezsem kul hakkına girmiş olurum. Allah razı olsun. Nerede olursam olayım hepinize kapım açık. Sizlerle evlatlarınızla bir ömür geçirmek isterim. Ailesi Ahıska’dan göçmüş biriyim. Ailem Türkiye’ye geldiğinden beri dedim babaannem ve dedem sürekli vatan üzerine şiirler şarkılar söylerdi. O kaybedilen Ahıska hiç unutulmadı. Dedem hep o topraklarda ölelim diye hayallerle yaşadı. Bu ailede yaşamış birinin memlekete vatana hizmet etmekten başka sevdası aşkı olamaz. Bu memlekete hizmet etmek hayatımın anlamı diyebilirim. Bu yüzden meslek seçimimde bu yönde oldu. Dolayısıyla her yaz küçükken arkadaşlar köye gittiğinde biz köye Ahıska’ya gidemeyeceğimiz için komşular bize kucak açardı. Hep bir memleketimiz olsa da bizde gitsek derdik. Afyonkarahisar bize memleket oldu” dedi.