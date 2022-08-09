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Kayseri’de kampa giren Afyonspor ilk antrenmanına çıktı
Yeni sezon hazırlıkları için Kayseri’ye giden Afyonspor kamptaki ilk antrenmanına çıktı.
AFYONKARAHİSAR 09.08.2022, 11:43
Yeni sezon hazırlıkları için Kayseri’ye giden Afyonspor kamptaki ilk antrenmanına çıktı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Kayseri’ye gitti. Mor beyazlı ekip Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde ilk antrenmanına çıktı. Antrenman Teknik Direktör Koray Polaz yönetiminde yapıldı.