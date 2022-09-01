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Kaynak kıvılcımından çıkan yangında 500 saman balyası yandı
Afyonkarahisar’da kaynak yapılan besihanede çıkan kıvılcımların sıçramasıyla samanlık yandı. 500’e yakın samanın kül olduğu büyük miktarda maddi hasar meydana geldi.
AFYONKARAHİSAR 01.09.2022, 11:00
Afyonkarahisar’da kaynak yapılan besihanede çıkan kıvılcımların sıçramasıyla samanlık yandı. 500’e yakın samanın kül olduğu büyük miktarda maddi hasar meydana geldi.
Olay, Şuhut ilçesine bağlı eski Ağzıkara yolu Taşlıca Dağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Çekmez’e ait içerisinde 500’e yakın balya bulunan besihanede kaynak çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek 500’e yakın balyayı adeta küle çevirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
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