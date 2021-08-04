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Kaymakam Tortop’tan sağlık kuruluşlarında denetim
Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, sağlık kuruluşlarında denetim yaptı.
AFYONKARAHİSAR 04.08.2021, 15:36
Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, sağlık kuruluşlarında denetim yaptı.Kaymakam Tortop, Hisar Mahallesi’nde bulunan 2-Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde denetim gerçekleştirdi. Habersiz bir şekilde yapılan denetimde Kaymakam Tortop, aile hekimliği hakkında merkezde görevli doktorlardan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilerden bilgi alarak, vatandaşlarla görüştü.