Kaymakam Tortop’tan sağlık kuruluşlarında denetim

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, sağlık kuruluşlarında denetim yaptı.

Kaymakam Tortop, Hisar Mahallesi’nde bulunan 2-Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde denetim gerçekleştirdi. Habersiz bir şekilde yapılan denetimde Kaymakam Tortop, aile hekimliği hakkında merkezde görevli doktorlardan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilerden bilgi alarak, vatandaşlarla görüştü.