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Kaymakam Tortop’tan sağlık kuruluşlarında denetim

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, sağlık kuruluşlarında denetim yaptı.

AFYONKARAHİSAR 04.08.2021, 15:36
Kaymakam Tortop’tan sağlık kuruluşlarında denetim

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, sağlık kuruluşlarında denetim yaptı.

Kaymakam Tortop, Hisar Mahallesi’nde bulunan 2-Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde denetim gerçekleştirdi. Habersiz bir şekilde yapılan denetimde Kaymakam Tortop, aile hekimliği hakkında merkezde görevli doktorlardan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilerden bilgi alarak, vatandaşlarla görüştü.
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