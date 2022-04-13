Kaymakam Öztürk, iftarını Kore Gazisi ve ailesiyle yaptı

Afyonkarahisar Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk, iftarını 90 yaşındaki Kore Gazisi Ali Gedik ile açtı.

Kaymakam Öztürk, iftarda Gedik ailesinin misafiri oldu. Orucunu Kore Gazisi Gedik ve ailesi ile açan Kaymakam Öztürk, şehit ve gazilerin Türk milleti için yaptıkları fedakarlıkların asırlarda geçse unutulmayacağını kaydetti. Devletin bütün imkanları ile her daim şehit ailesi ve gazilerin yanında olacaklarını dile getiren Kaymakam Öztürk, 90 yaşındaki Ali Gedik’e hayırlı ömürler diledi.