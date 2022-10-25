Kaymakam öğrencilerle birlikte ağaç dikti

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han ve Şuhut Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılı etkinlikleri çerçevesinde ağaç dikimi yaptı.

Etkinlikler çerçevesinde Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bahçesinde Üniversite Çevre gönüllüleri tarafından fidan dikme etkinliği yapıldı. Etkinlikte ağaç dikiminin önemine dikkat çeken Kaymakam Han, öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.