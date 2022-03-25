Kaymakam lise öğrencilerine başarının yollarını anlattı

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, lise öğrencilerine başarıyı yakalama konusunda ip ucu vererek, “İyi bir stratejiyle hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Hedefiniz, hayaliniz yoksa rotasız bir gemi gibi denizin ortasında yalpalar kalırsınız” dedi.

Kaymakam Kapankaya, Kaymakam Refiki Mehmet Miraç Demir ile birlikte kariyer günleri etkinliklerinde Dinar Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesini ziyaret etti. Bu yıl YKS sınavına girecek 12. sınıf öğrencileriyle yaptığı söyleşide kendi kariyeri, anıları ve yaşadığı süreçleri anlatan Kaymakam Kapankaya, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, bilgi birikimi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Kaymakam Kapankaya lise öğrencilerine seslendiği konuşmasında, “İyi bir stratejiyle hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Hedefiniz, hayaliniz yoksa rotasız bir gemi gibi denizin ortasında yalpalar kalırsınız. Kendinizi, kişiliğinizi tartarak ve tanıyarak yatkın olduğunuz alana yönelmelisiniz. Hayatta kendinize yapabileceğiniz en iyi şeylerden birisi meslek seçimini iyi yapmaktır. Sevdiğiniz işi yaparsanız çalışmış gibi olmaz, sevdiğiniz şeyle vakit geçirmiş olursunuz ve üstüne para alırsınız. Yanlış mesleği seçerseniz ilerleyen zamanlarda acaba bu işi bıraksam mı şeklinde düşünür arafta kalırsınız” ifadelerine yer verdi.