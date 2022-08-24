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Kaymakam Kıyak görevine başladı
Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesine vekaleten atanan Kaymakam Ramazan Kıyak görevine başladı.
AFYONKARAHİSAR 24.08.2022, 15:18
Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesine vekaleten atanan Kaymakam Ramazan Kıyak görevine başladı.
İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Başmakçı ilçesine vekaleten atanan Kaymakam Kıyak, bugün itibari ile görevine başladı.
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