banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Aylık 750 bin TL alacak!
Aylık 750 bin TL alacak!

Kaymakam Kapar: “İscehisar’ın gelişmesi için çalışıyoruz”

Afyon Kocatepe Üniversitesi İscehisar Meslek Yüksel Okulu yönetimi İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Kapar, ilçenin gelişmesi için çalıştıklarını ifade etti.

AFYONKARAHİSAR 17.09.2021, 14:09
Kaymakam Kapar: “İscehisar’ın gelişmesi için çalışıyoruz”

Afyon Kocatepe Üniversitesi İscehisar Meslek Yüksel Okulu yönetimi İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Kapar, ilçenin gelişmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Ziyarette Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak Kaymakam Uğur Kapar’a İscehisar Meslek Yüksekokuluna yapmış olduğu katkılardan ve ilgisinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Söz konusu ziyaretten ve teşekkür plaketinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kapar, “Prof. Dr. Çağlar Özkaymak hocamız, geçmiş tecrübelerinin de ışığında ilçemiz Meslek Yüksekokuluna da ivme kazandıracak değerli bir bilim insanı. Bizler de Kaymakamlık olarak yükseköğretim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İscehisar’ımızın gelişmesi için yükseköğretim gençliğinin varlığı çok önemli. İscehisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. M. Çağlar Özkaymak hocamıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0