Kaymakam Kapankaya’dan Pençe-Kilit Harekatı gazisine ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Pençe-Kilit Harekatından yaralanan Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Enes Dalgalı’yı Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Kapankaya Pençe-Kilit operasyon bölgesi Kuzey Irak Bazni Tepe mevkiinde teröristlerin sızma girişimi sonucunda yaralanan Dalgalı ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Refiki Tolga Turan ile birlikte gerçekleşen ziyarette Kaymakam Kapankaya, Dalgalı ve baba Özkan Dalgalı ile sohbet ederek her daim şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını ifade etti.