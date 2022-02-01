Kaymakam Kapankaya, jandarma mülki idare ilişkileri konusundaki tecrübelerini anlattı

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, jandarma mülki idare ilişkilerine ilişkin tecrübe ve bilgilerini anlattı.

Dinar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi subay adaylarıyla birlikte Kaymakam Kapankaya’yı makamında ziyaret etti. Kaymakam Kapankaya nazik ziyaretlerinden dolayı Kaçar ve subay adaylarına teşekkür ederek, jandarma mülki idare ilişkilerine ilişkin tecrübe ve bilgilerini anlattı.