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Kaymakam Kaçmaz’dan yaz spor okuluna ziyaret

Afyonkarahisar’ın Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, okulların açılmasıyla çalışmalarını sürdüren voleybol ve basketbol kursiyerlerini ziyaret etti.

AFYONKARAHİSAR 10.08.2021, 16:58
Kaymakam Kaçmaz’dan yaz spor okuluna ziyaret

Afyonkarahisar’ın Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, okulların açılmasıyla çalışmalarını sürdüren voleybol ve basketbol kursiyerlerini ziyaret etti.

Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, yaz spor kurslarında eğitim gören voleybolcu ve basketbolcu kursiyerlerini ziyaret ederek, eğitimler ile ilgili Voleybol Antrenörü Hakan Karaçeşme ve Basketbol Antrenörü Fethi Öztürk’ten bilgi aldı. Ziyaretin sonunda voleybol ve basketbol kurs yerleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kaçmaz, spora ayrı bir değer verdiklerini belirtti.
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