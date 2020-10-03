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Kaymakam Kaçmaz’dan Köylerde Korona virüs denetimi
AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇE KAYMAKAMI ERKAN KAÇMAZ İLÇEYE BAĞLI KÖYLERDE KORONAVİRÜS SALGINI İLE İLGİLİ DENETİMLERDE BULUNDU.
AFYONKARAHİSAR 03.10.2020, 17:02
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Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz, köylerde Korona virüs salgını ile ilgili denetimlerde bulundu.
Kaymakam Kaçmaz, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi. Köy halkı ile ayaküstü bir süre hasbihal eden Kaymakam Kaçmaz akabinde vatandaşların taleplerini dinledi. Kaçmaz, ziyaretleri ile ilgili açıklamalarında, ’’İlçemize bağlı köylerimizde köy halkımız ile bir araya gelerek korona virüs salgını ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini söyledik. Köylerimizi ziyaret etmeye devam edecek, denetimlerimizi sürdüreceğiz’’ sözlerine yer verdi.
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