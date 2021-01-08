Kaymakam Kaçmaz EML ek atölye inşaatının bitirilmesi için talimat verdi

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, yapımı devam eden Şuhut Endüstri Meslek Lisesi ek atölye binasının bir an önce hizmete girmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Şuhut EML ek atölye inşaat çalışmalarını incelemelerinde Kaymakam Kaçmaz’a, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Günhan eşlik etti. Kaymakam Kaçmaz, inşaatın bir an önce tamamlanarak hizmete girmesi için yetkililere talimat verdi.