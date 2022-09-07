Kaymakam Han: “Spora olan desteğimiz devam edecek”

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşid Han spora olan desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Kaymakam Han, ilçe merkezinde spor faaliyetleri çerçevesinde devam eden jimnastik ve spor salonu çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Han’a incelemeleri esnasında Şuhut Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt eşlik etti. Kaymakam Han, Müdür Başkurt’tan spor faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.