Kaymakam Han köy sakinlerinin taleplerini dinledi

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, köy sakinlerinin taleplerini dinleyerek, sorunların çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Kaymakam Han, köy ziyaretleri çerçevesinde Çakırözü, Akyuva, Koçyatağı ve Dadak köylerinde köy sakinleri ile bir araya geldi. Köy sakinleri ile bir süre hasbihal eden Kaymakam Han, birim amir ve müdürleri ve köy sakinleri karşılıklı fikir alışverişlerinde bulundu. İstek ve taleplerin dinlendiği ziyarette köy sakinleri sorunlarını dile getirerek Kaymakam Han’dan yardım talebinde bulundu. Köy halkının daima hizmetinde olacağını ifade eden Kaymakam Han bir istek ve taleplerinin olduğu zaman hiç çekinmeden kaymakamlık makamına ya da ilgili birimlere başvurabileceklerini söyledi.