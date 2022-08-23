Kaymakam Han ilk ziyaretini şehit ve gazi ailelerine gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığına atanan Harun Reşit Han göreve başlar başlamaz ilk ziyaretini şehit ve gazi ailelerine gerçekleştirdi.

Kaymakam Han göreve başlar başlamaz şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. Kaymakam Han, şehit ve gazi aileleri ile bir süre hasbihal ederek gündemle ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Kaymakam Han’a yoğun ilgi gösteren şehit ve gazi aileleri ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Han ise misafirperverliklerinden dolayı şehit ve gazi ailelerine teşekkürlerini iletti.

Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.