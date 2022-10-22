Kaymakam gençlere sporun faydalarını anlattı

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, sporun gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek, sporun her zaman destekçileri olduklarını ifade etti.

Spora ve sporcuya her daim destek veren Kaymakam Bilici, Mithatpaşa Ortaokulu Kız Voleybol takımının antrenmanını ziyaret ederek takımın çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Öğrencilere başarılar dileyen Kaymakam Bilici, sporun gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini gençlere anlatarak bir süre sohbet etti.