Kaymakam Düzgün ve öğrencilerden doğa yürüyüşü

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı tarafından öğrencilere yönelik doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Bininler Kaya Evleri istikametinde bulunan Uçak Şelalesi’ne doğru düzenlenen doğa yürüyüşüne Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Erol Yıldırım ve çok sayıda üniversiteli öğrenci katıldı. Kaymakam Düzgün, protokol üyeleri ve beraberindeki üniversiteli öğrenciler doğa yürüyüşü yaparak buradaki doğa güzelliklerini gezdi.

Kaymakam Düzgün, sosyal medya hesabından etkinlikle ilgili yaptığı açıklamasında ise "İlçemizin tarih ve doğal güzellikler bakımından oldukça zengin bir ilçe olduğunu ifade etmek isterim. Tüm tarih ve doğa tutkunlarını ilçemize davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.