Kaymakam Düzgün: "Proje tamamlandığında millet bahçesi ilçenin gözdesi olacak"

Afyonkarahisar’ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut Millet Bahçesi projesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Kaymakam Düzgün, 140 bin metrekare alan içerisinde millet kıraathanesi, cami, büfe, oturma ve piknik alanlarının bulunduğu ve projenin inşaat çalışmalarını inceledi. İncelemelerinin ardından bir açıklama yapan Kaymakam

Düzgün, projenin tamamlanmasının ardından bölgenin Şuhut ilçesinin gözde yerlerinden birisi olacağını vurguladı. Kaymakam Düzgün’e ziyareti esnasında, zabıta personeli ve yetkililer eşlik etti.