Kaymakam Düzgün, Keklik Üretme Merkezinde incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar’ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Şuhut Yaban Koyunu ve Yaban Hayatı (Keklik) Üretme İstasyonunda incelemelerde bulundu.

Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, 2021 yılında 70 adete ulaşan, bir kısmı doğaya salınan yaban koyunu üretimi ve yıllık 25 bin keklik üretim kapasitesine sahip Şuhut Yaban Koyunu ve Yaban Hayatı (Keklik) Üretme İstasyonunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaymakam Düzgün burada çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.