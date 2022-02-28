Kaymakam Demirbilek, köy sakinlerini dinledi

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, köylere gerçekleştirdiği ziyaretler ile vatandaşları dinleyerek, sorunları yerinde görüyor.

Kaymakam Demirbilek, Sultandağı İl Genel Meclis (İGM) Üyeleri Ismahan Nergiz, Doğan Kayış ve Kurum Müdürleri ile birlikte ilçeye bağlı Taşköprü ve Yenikarabağ köylerini ziyaret etti. Ziyarette vatandaşlar ile sohbet eden Kaymakam Demirbilek, ardından köyler içerisinde incelemelerde bulunarak köy muhtarlarından bilgiler aldı. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Demirbilek, sorunların çözümü için kurum müdürlerine gerekli talimatları verirken, aynı zamanda köylerdeki sorunları da yerinde görme fırsatı buldu.