Kaymakam Bolat’tan Anneler Günü ziyareti

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Kaymakamı Taner Bolat, şehit annelerini ve gazi ailelerini "Anneler Günü" dolayısıyla ziyaret etti.

Şehit anneleri ve gazi aileleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Bolat, Anneler Günü’nde yaralı tüm şehit annelerine minnet ve şükranlarını sundu. Bolat, “Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit annelerine ve diğer yakınlarına sahip çıkmanın, destek olmanın, acılarını paylaşmak hepimizin boynunun borcudur” dedi.

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren şehit anneleri ve gazi aileleri ise Kaymakam Taner Bolat’a teşekkür etti.