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Kaymakam Bolat’dan İHA’ya övgü dolu sözler
Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, kamunun doğru bilgilendirilmesi noktasında İhlas Haber Ajansı (İHA) teşekkür etti.
AFYONKARAHİSAR 09.09.2022, 13:53
Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, kamunun doğru bilgilendirilmesi noktasında İhlas Haber Ajansı (İHA) teşekkür etti.
İHA Bolvadin Temsilcisi Onur Dal, Kaymakam Bolat’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette İHA’nın çalışmaları hakkında Kaymakam Bolat’a bilgiler veren Dal, İHA’nın sorumlu gazetecilik anlayışı ile toplum ve devletin çıkarlarını gözeten yayınlar yapmak için uğraş verdiğini ifade etti.
Kaymakam Bolat ise İHA’nın kamunun çalışmalarının millete ulaştırılması noktasında önemli bir görevi icra ettiğini ifade ederek, bu hususta emeği geçenlere teşekkür etti.
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