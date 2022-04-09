Kaymakam Bolat: “Emniyet teşkilatımız en yakın mesai arkadaşımız”

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, emniyet teşkilatının kendilerinin en yakın mesai arkadaşı olduğunu kaydederek, polislerle birlikte çalışmaktan çok mutlu olduklarını belirtti.

Bolvadin ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Kaymakam Bolat, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Bolat, emniyet teşkilatının kendileri için önemine dikkat çekerek, “Emniyet teşkilatımız, kaymakamlık birimi olarak bizim en yakın mesai yaptığımız kurumlardan biridir. Bolvadin ilçe emniyet müdürlüğü teşkilatımız cansiperane görev yaparak ilçemizin asayişini temin etmeye çalışıyorlar. Ben bu güzel haftada, ilçe emniyet müdürümüzün şahsında, tüm emniyet teşkilatımızın Polis Haftasını kutluyorum. Kazasız, belasız, sağlıklı ve mutluluk dolu haftalar temenni ediyorum” dedi.