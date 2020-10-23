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Kaymakam Bilici: “Salgının kontrol altında tutmak için yapılacakları belirledik”

AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ KAYMAKAMI OSMAN BİLİCİ, İLÇEDE KORONA VİRÜS (COVİT-19) İLE MÜCADELE KAPSAMINDA DENETİMLERİN ARTARAK DEVAM EDECEĞİNİ KAYDEDEREK, “VAKALARIN ARTIŞ GÖSTERMESİ NEDENİYLE DENETİMLERE AĞIRLIK VERMEK SURETİYLE SALGININ KONTROL ALTINDA TUTULMASINA YÖNELİK YAPILACAK FAALİYETLERİ BELİRLEDİK” DEDİ.

AFYONKARAHİSAR 23.10.2020, 14:23
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Kaymakam Bilici: “Salgının kontrol altında tutmak için yapılacakları belirledik”

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçede Korona virüs (Covit-19) ile mücadele kapsamında denetimlerin artarak devam edeceğini kaydederek, “Vakaların artış göstermesi nedeniyle denetimlere ağırlık vermek suretiyle salgının kontrol altında tutulmasına yönelik yapılacak faaliyetleri belirledik” dedi.

Korona virüsle mücadele kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Osman Bilici başkanlığında toplandı. Toplantıda ilçe genelinde yürütülen pandemi çalışmaları kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmalarının değerlendirildi. Toplantıda Kaymakam Bilici, havaların da soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunluğun artması nedeniyle bu alanlardaki denetimlerin sıklaştırılması talimatını verdi.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Bilici: “Özellikle önümüzdeki birkaç hafta içerisinde denetimlere ağırlık vermek suretiyle salgının kontrol altında tutulmasına yönelik yapılacak faaliyetleri belirledik, içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde son günlerde ilçemizde vakaların artış göstermesi, sebebi ile denetimlerin arttırılması ve vatandaşların kontrollü sosyal hayat tedbirlerine uymaları konusunda daha fazla tedbirlerin alınması konusunda kararlıyız” dedi.

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