Kaymakam Bilici gençlerle hayatı, geleceği ve gündemi konuştu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen ‘Gençlik Buluşmaları’ programına katılan Kaymakam Osman Bilici gençlerle gündemi ve geleceği konuştu.

Program Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı. Gençlerle bir araya gelen Kaymakam Bilici, onlara başarının yollarını anlatırken, aynı zamanda öğrencilerle hayata, geleceğe ve gündeme dair sohbet etti. Kaymakam Bilici’nin öğrencilerden gelen sorulara içtenlikle yanıt vermesi dikkatlerden kaçmadı.