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Kaymakam Bilici: “Depremzedelere sağlanan maddi destek kadar manevi destekte önemli”

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Kaymakam Bilici: “Depremzedelere sağlanan maddi destek kadar manevi destekte önemli”

Afyonkarahisar Kaymakamı Osman Bilici, depremzedelere sağlanan maddi destek kadar manevi desteğinde önemli olduğunu ifade etti.

AFYONKARAHİSAR 09.03.2023, 12:41
Kaymakam Bilici: “Depremzedelere sağlanan maddi destek kadar manevi destekte önemli”

Afyonkarahisar Kaymakamı Osman Bilici, depremzedelere sağlanan maddi destek kadar manevi desteğinde önemli olduğunu ifade etti.

Kaymakam Bilici, Emirdağ İlçe Müftülüğü’nü ziyaret ederek genel faaliyetler ile ilçede bulunan depremzede ailelere yönelik ihtiyaçlarının karşılanması ve manevi danışmanlık hizmetleri hakkında İlçe Müftüsü Vahit Demiral’dan bilgiler aldı. Kaymakam Bilici, müftülük ve vakıf personellerine sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.

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