banner528

banner549

banner590

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Resmî Törenle Karşılandı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Resmî Törenle Karşılandı
İsmail Küçükkaya artık Halk TV'de
İsmail Küçükkaya artık Halk TV'de
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

Kaymakam Ateş yeni görev yerine giderken can dostları unutmadı

Bayburt’un Demirözü ilçesi Kaymakamlığı atanan Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş son ana kadar görev yapmaya devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 24.08.2022, 08:01
Kaymakam Ateş yeni görev yerine giderken can dostları unutmadı

Bayburt’un Demirözü ilçesi Kaymakamlığı atanan Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş son ana kadar görev yapmaya devam ediyor.

Kaymakam Ateş ve eşi Cansu Ateş, kaymakamlık tarafından Sokak Hayvanları için yapılan ‘Mama ve Su İstasyonunun’ açılışını yaptı. Kaymakam Ateş, giderayak açılışını yaptığı istasyonun sokak hayvanlarının beslenilmesi noktasında vatandaşlara örnek olması temennisinde bulundu.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu