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Kaymakam Ateş: “Özel bireylerin her daim yanındayız”
Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde özel eğitim sınıfını ziyaret eden Kaymakam Ali Ekber Ateş, özel bireylerin her daim yanlarından olduklarını ifade etti.
AFYONKARAHİSAR 22.03.2022, 11:41
Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde özel eğitim sınıfını ziyaret eden Kaymakam Ali Ekber Ateş, özel bireylerin her daim yanlarından olduklarını ifade etti.
Kaymakamı Ateş, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında ilçedeki özel eğitim sınıflarındaki öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti. Özel eğitim öğretmenlerinden bilgi alan, özel bireylerin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.