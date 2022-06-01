Kaymakam Ateş gençlerle birlikte doğa yürüyüşü yaptı

Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, üniversite öğrencileri ile doğa yürüyüşü yaptı.

Yürüyüş Akpınar köyü Acıgöl mevkiinde yapıldı. Çok sayıda üniversite öğrencisinin katıldığı etkinliğe Kaymakam Ateş eşi Cansu Ateş ile birlikte yerini aldı. Spor etkinliklerinin önemine dikkat çeken Kaymakam Ateş, özellikle gençlerin bu gibi teşvik edici etkinliklere herkesin katılmasının özellikle sağlık açısından önemli olduğunu ifade etti.