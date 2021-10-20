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Kavaklı ve Balçıkhisar köylerinde yetişkinlere Kur’an-ı Kerim okuma kursu

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından yetişkinlere yönelik Kur’an-ı Kerim okuma kursları devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 20.10.2021, 14:20
Kavaklı ve Balçıkhisar köylerinde yetişkinlere Kur’an-ı Kerim okuma kursu

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından yetişkinlere yönelik Kur’an-ı Kerim okuma kursları devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi tarafından Kavaklı ve Balçıkhisar köylerinde yetişkinlere yönelik Kur’an-ı Kerim okuma kursu açıldı. Kursiyer öğreticiler tarafından eğitim alan yetişkin kadınlar kısa süre içerisinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenme heyecanını yaşadı.

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