Kavaklı ve Balçıkhisar köylerinde yetişkinlere Kur’an-ı Kerim okuma kursu

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından yetişkinlere yönelik Kur’an-ı Kerim okuma kursları devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi tarafından Kavaklı ve Balçıkhisar köylerinde yetişkinlere yönelik Kur’an-ı Kerim okuma kursu açıldı. Kursiyer öğreticiler tarafından eğitim alan yetişkin kadınlar kısa süre içerisinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenme heyecanını yaşadı.