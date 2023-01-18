Karne gününde kitap okuma vurgusu

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın göreve başladığından bu yana üzerinde önemle durduğu ve öncelik verdiği kentteki eğitim öğretim fırsatlarının iyileştirilmesi ve okuma alışkanlığının artırılması amacıyla bizzat kendilerinin başlattığı çalışmada sona gelindi.

Afyonkarahisar Valiliği ile bir yayın evinin işbirliğinde iki ayrı hikâye kitabı hazırlandı. Geçtiğimiz aylarda başlatılan proje ile kentte eğitim gören ilk ve orta öğretim öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve aynı zamanda bu alışkanlığı kazanma sürecinde şehrimizi daha yakından tanıma imkânına kavuşmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Eğitim ve kültür alanını iki öncelikli alan olarak belirleyen Vali Yiğitbaşı, projeye dair detayları şu sözlerle ifade etti:

“Proje ile öğrencilerin erken yaşlarda hem ülkemizin entelektüel mirasını hem yaşadıkları şehrin kültürel değerlerini öğrenmeleri ve eğitim hayatlarının ilerleyen süreçlerine istikrarlı bir kitap okuma alışkanlığı ile devam etmeleri, onları hem iş hayatlarında hem de özel hayatlarında daha nitelikli bireyler haline getirecektir. Çocuklarımızın erken yaşlarda kitap okuma alışkanlığı kazanması, onlara bu süreçte kazandıracağımız en önemli alışkanlıklardan birisidir. Öğrencilerimizin ilk ve orta öğretim düzeyinde bu alışkanlığı kazanması onları geleceğe daha iyi hazırlayacaktır. Aynı zamanda bir şeyleri öğrenmeyi öğrenmiş, kendi kendini eğitebilen öğrenciler hayatlarında daha başarılı olacaktır. Bunun yanında, öğrencilerimizin zengin bir kültürel mirasa sahip şehrimizi tanımaları, şehrimizin tarihini ve kültürel mirasını öğrenerek yetişmeleri şehrimiz için bir vefa borcudur. Kitap okumanın aynı zamanda çocuklarımız için yaşadıkları şehrin tarihini, kültürünü ve özellikle bizim şehrimiz için gastronomisini anlatacak bir araç olduğunu da unutmamalıyız.”

20 Ocak Cuma günü sömestr tatiline başlarken Vali Yiğitbaşı’nın, Merkeze bağlı Sülün’de Balı-Mubahat Açıkgözoğlu İlk ve Ortaokulunda öğrencilere karneleri ile birlikte proje çerçevesinde Figen Yaman Coşar’ın kaleme aldığı 2. ve 3. sınıflardan 21 bin; 4, 5 ve 6. sınıflardan ise 30 bin 500 olmak üzere toplam 51 bin 500 öğrenci için iki ayrı hikâye kitabı tatil öncesi dağıtılması amaçlanıyor.