Karla mücadele ekipleri kapalı köy yolu bırakmadı

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yollarına anında müdahale ederken, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Faik Karakoç kar yağışının ardından kapalı hiç bir köy yolu bırakmadıklarını vurguladı.

Afyonkarahisar’da son 7 yılın en yoğun kar yağışının yağmasıyla birlikte karla mücadele ekipleri kapalı köy yolu kalmaması için canla başla çalışıyor.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Faik Karakoç son kar yağışında yapılan çalışmaları anlatarak, “Afyonkarahisar’da en son yağan kar yağışı yaklaşık 250-300 civarında köyümüzde etkili oldu kar yağışı. Çalışmalarımızda bu yönde devam ediyor. 80 araç, 100 personelle gece saat 4.30’dan itibaren çalışmaya çıkıyoruz. Artık kapalı köy yolumuz yok. Sürgünden etkilenen ve tekrar kapanan köy yollarımızda çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ekiplerimiz sahada. Ocak 19’dan bu yana ilimizde etkili bir yağış görüyoruz. 2015’ten bu yana ilk defa böyle bir kar yağışı etkili oldu. Hazırlıklarımız tamdıbir problem bir sıkıntı yaşamadık. Geçmiş yıllarda 450-500 ihbar alınırken bölgemizde bu yıl yoğun bir şekilde kar yağmasına rağmen 59 ihbarla bir en az sayıda ihbar alınan bir yıl rekoru kırdık” dedi.