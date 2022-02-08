Karayolları ekipleri şehir bağlantı yollarında kar temizliğine devam ediyor

Afyonkarahisar’da Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri şehir bağlantı yollarında kavşak ve yol kenarlarında biriken karların buzlanmaya neden olmaması için başlattığı temizlik çalışmasını sürdürüyor.

Karayollarına bağlı ekipler, Afyonkarahisar-Ankara, Konya, İzmir, Kütahya ve Antalya karayollarında temizlik çalışmasına başladı. Ekipler yaklaşık 15 gün boyunca aralıklarla yağan kar yağışı sonrası şehir bağlantı yollarını yaptıkları çalışmalarla açık tutmayı başarırken, yağışın ardından da temizlik faaliyetlerine devam ettiler. Yol kenarları ve kavşaklarda biriken kar yığınlarının eriyerek özellikle geceleri yollarda buzlanmaya neden olduğu ve bunun da kazalara adeta davetiye çıkardığı belirtildi. Karayolları ekiplerinin bunun önüne geçmek için temizlik yaptıkları kaydedildi.