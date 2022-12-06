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Karakuyu Gölü spor ve turizme kazandırılacak
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki Karakuyu Gölünün sportif olta balıkçılığına açılması için çalışma başlatıldı.
AFYONKARAHİSAR 06.12.2022, 14:48
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki Karakuyu Gölünün sportif olta balıkçılığına açılması için çalışma başlatıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Karakuyu Gölüne proje çerçevesinde yapılacak olan iskele ile saklı adeta bir cennet gibi olan gölün gerektiği şekilde tanıtımının yapılması planlanıyor.