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Karahisar Kalesi’nin zirvesinden çekilen kuş fotoğrafları büyük ilgi gördü
226 metre yüksekliği ile ünlü tarihi Karahisar Kalesi’nin zirvesinden çekilen kuş fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
AFYONKARAHİSAR 29.01.2022, 12:41
226 metre yüksekliği ile ünlü tarihi Karahisar Kalesi’nin zirvesinden çekilen kuş fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kale zirvesinden çekilen kuş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Çiçek, fotoğrafları “Gizemli şehir Afyon’un türkülere konu olmuş Karahisar Kalesi’nden çekilmiş muhteşem kuşların fotoğrafları. Bakmayı bilene cennettir Afyon” ifadeleri ile paylaşırken, fotoğraflar sosyal medyada kullanıcılar tarafından büyük beğeni aldı.