banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme
Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Çin'de artık 3 çocuğa izin var

Karaadilli Beldesinde ’Vişne Hastalık ve Zararlıları’ ile ilgili çiftçi toplantısı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından vişne hastalığı ve zararları ile ilgili çiftçi toplantısı düzenlendi.

AFYONKARAHİSAR 31.05.2021, 16:54
Karaadilli Beldesinde ’Vişne Hastalık ve Zararlıları’ ile ilgili çiftçi toplantısı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından vişne hastalığı ve zararları ile ilgili çiftçi toplantısı düzenlendi.

Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından Karaadilli belde halkına yönelik vişne hastalık ve zararlıları ile ilgili çiftçi toplantısı düzenlendi. Pandemi kurallarına uyularak yapılan çiftçi toplantısında Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ali Tunçer tarafından vatandaşlara vişne hastalıkları ile ilgili bilgiler aktarılırken vatandaşlar ise akıllarında oluşan soruları Tunçer’e yöneltti.
Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur