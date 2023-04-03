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Kara Akbaba’nın fotoğrafları büyük ilgi gördü
DOĞA KURUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) AFYONKARAHİSAR 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN GÖRÜNTÜLEDİKLERİ VE SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI ‘KARA AKBABA’ FOTOĞRAFLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.
AFYONKARAHİSAR 03.04.2023, 11:46
Doğa Kuruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin görüntüledikleri ve sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Kara Akbaba’ fotoğrafları büyük ilgi gördü.
DKMP ekipleri geçtiğimiz hafta sonu Kara Akbaba’yı doğal yaşam alanında görüntüledi. Ekipler ardından kurumun sosyal medya hesabından Kara Akbaba’yı “Türkiye’deki 4 akbaba türünden biri olup bulunduğu familya içindeki en büyük kuştur. Kanat açıklığı 3 metreye kadar ulaşabilmektedir. Yuvalarını yaşlı çam ağaçlarının üzerine yaparlar ve doğadaki ölmüş hayvanlarla beslenirler” baaşlığı ile paylaştı.