Kar yağışı soğuk havayı da beraberinde getirdi

Afyonkarahisar’ın dün gece başlayan ve öğlen saatlerine kadar devam eden kar yağışı soğukları da beraberinde getirirken, soğuk havaların ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

Kentte kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları eksi derecelerin altına düştü. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, sıcaklıkların özellikle önümüzdeki akşamları eksi 7 derecelere kadar düşeceğinin tahmin edildiği ifade edildi. Yapılan meteorolojik tahminlere göre, soğuk havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların özellikle gece don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi.